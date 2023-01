Anwohner beschweren sich über Lärm des Lubminer LNG-Terminal Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Flüssigerdgas-Terminal Lärmmessung am LNG-Terminal in Lubmin verlängert Von dpa | 19.01.2023, 14:13 Uhr

Die Lärmmessungen am Flüssigerdgas-Terminal im vorpommerschen Lubmin haben noch keine Ergebnisse geliefert. Laut dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie seien aufgrund der bisher ungünstigen Wetterlage noch keine belastbaren Aussagen möglich, teilte das Umweltministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Es sei eine Verlängerung der Messungen bis mindestens Mitte kommender Woche vorgesehen.