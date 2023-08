Löscharbeiten Lagerhalle bei Domsühl brennt noch immer Von dpa | 28.08.2023, 10:23 Uhr Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die seit Sonntag brennende große Lagerhalle mit Strohballen in Domsühl bei Parchim war auch am Montagmorgen noch nicht gelöscht. Zwei Wehren seien noch im Einsatz, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Schwerin. Die Halle war in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Derzeit geht sie von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude.