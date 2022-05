ARCHIV - Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Lagus: Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Nordosten bei 322,0 Von dpa | 16.05.2022, 17:28 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab den Wert am Montag mit 322,0 nach 346,5 am Freitag und 369,7 vor einer Woche an. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.