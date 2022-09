Impfung Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemiemaßnahmen Land billigt Millionen für Impfzentren und Teststellen Von dpa | 08.09.2022, 14:55 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich auf eine wieder steigende Zahl von Corona-Infektionen im Herbst vor. Der Landtag billigte am Donnerstag Pläne der Landesregierung, aus dem MV-Schutzfonds Mittel zur Finanzierung der Impfzentren und von Testeinrichtungen in ländlichen Regionen bereitzustellen. Für den Betrieb der acht Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten sind 12 Millionen Euro vorgesehen. Für Testeinrichtungen plant das Land Fördermittel von 800.000 Euro ein.