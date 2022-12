Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunen Land erteilt Auftrag für neue Löschfahrzeuge Von dpa | 27.12.2022, 10:07 Uhr

Das Innenministerium hat den Bau neuer Löschgruppen- und Tanklöschfahrzeuge für die Feuerwehren im Land in Auftrag gegeben. „Nach den kleineren Feuerwehren, die im ersten Programmteil neue Tragkraftspritzenfahrzeuge erhalten, setzen wir nun auch den zweiten Teil um mit Löschfahrzeugen für die Feuerwehren, die auch überörtliche Aufgaben wahrnehmen“, teilte das Innenministerium am Dienstag in Schwerin mit.