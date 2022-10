Reinhard Meyer Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaftspolitik Land intensiviert Bemühungen um Großinvestoren Von dpa | 18.10.2022, 15:40 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will im Werben um große Firmenansiedlungen erfolgreicher werden. Auf ihrer Sitzung am Dienstag beschloss die Landesregierung die Einrichtung einer Interministeriellen Arbeitsgruppe (Imag), um solche Vorhaben früh und besser koordiniert anzugehen. „Mit der Imag Frühkoordinierung sind die Ressorts unter Federführung des Wirtschaftsministeriums nun auch offiziell vom Kabinett beauftragt, bei großen strukturbedeutsamen Ansiedlungsvorhaben gemeinsam voranzugehen. So können offene Fragen und notwendige Abstimmungen unkompliziert geklärt werden. Es gibt klare Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner, das wissen Investoren zu schätzen“, begründete Wirtschaftsminister Reinhard Meyer die Neuerung.