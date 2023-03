Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Land investiert 160 Millionen Euro in Straßen und Radwege Von dpa | 20.03.2023, 15:26 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert in diesem Jahr rund 160 Millionen in Straßen und Radwege. Ein gut ausgebautes und funktionierendes Straßennetz sei Grundlage für Mobilität, Wirtschaft und Tourismus, teilte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Jahresbauprogramms für 2023 mit. Rund 91 Millionen Euro stünden für Straßen in Bundeseigentum, 51 Millionen Euro für Landesstraßen zur Verfügung, dazu kommen noch 20 Millionen Euro aus dem Jahr 2022.