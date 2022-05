Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Nach Kritik Land: Klimastiftungs-Gutachten nicht zurückgehalten Von dpa | 05.05.2022, 13:19 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern wehrt sich gegen den Vorwurf, ein Gutachten zur umstrittenen Klimastiftung MV zurückgehalten zu haben. Davon könne keine Rede sein, teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag in einer Reaktion auf Medienberichte vom Vortag mit. Nach der Sondersitzung des Landtages am 25. April sei in Absprache mit den Landtagsfraktionen entschieden worden, das Gutachten am Mittwoch, 4. Mai, vorzustellen. In einem Bericht der „Bild“ am späten Mittwochabend hieß es, die Landesregierung habe das Gutachten fast zwei Wochen zurückgehalten.