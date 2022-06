FOTO: Marijan Murat up-down up-down ARCHIV - Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild Regierung Land kündigt Digitalisierungs-Auftrag der Haushaltsführung Von dpa | 23.06.2022, 15:55 Uhr

Die Pläne zur vollständigen Digitalisierung der Haushaltsführung des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind vorerst gescheitert. Die 2018 mit dem IT-Projekt beauftragte Lübecker Firma Mach AG sei vertraglich vereinbarte Leistungen in „sehr großem Umfang“ schuldig geblieben, konstatierte Finanzministers Heiko Geue (SPD) am Donnerstag in Schwerin.