Stefanie Drese Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild Migration Land lobt erstmals Integrationspreis aus Von dpa | 14.04.2023, 17:23 Uhr

Angesichts der wachsenden Zahl von Zuwanderern und Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern vergibt das Land erstmals einen Integrationspreis. Unter dem Motto „Zuhause in MV“ könnten sich Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen mit ihrem Engagement bewerben, teilte die Landesintegrationsbeauftragte Jana Michael am Freitag in Schwerin mit. Einsendeschluss sei der 17. Juni.