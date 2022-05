Firmengründer in MV können Kredite von bis zu 25.000 Euro beantragen. FOTO: Monika Skolimowska/dpa Wirtschaftshilfe in MV Land reicht Kleinkredite für Firmengründer aus Von Torsten Roth | 05.05.2022, 15:20 Uhr

In der Startphase mangelt es Firmengründern in MV oft an ausreichendem Kapital. Wie das Land jetzt helfen will.