Von dpa | 22.12.2022, 14:31 Uhr

Zusätzlich zu Hilfsprogrammen des Bundes will das Land Firmen in bestimmten Härtefällen mit Einmalzahlungen bei der Bewältigung gestiegener Energiekosten unterstützen. Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, sollen davon etwa Unternehmen profitieren, die im Zeitraum Juni bis November 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mindestens den vierfachen Preis für Strom und/oder Gas zahlen mussten. Sie sollen eine Einmalzahlung in Höhe eines Abschlages beantragen können. Zusammen mit zwei weiteren Maßnahmen stünden dafür 40 Millionen Euro bereit.