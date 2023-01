Stromkosten Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo up-down up-down Auszahlung Land und Bund verhandeln über Kriterien für Härtefallfonds Von dpa | 12.01.2023, 17:35 Uhr

Land und Bund verhandeln aktuell über die Details der Auszahlung des Härtefallfonds, der auf Bundesebene wegen der Energiekrise aufgelegt worden ist. Die Landesregierung wünsche sich für Anträge und Zuschussbedingungen ein einfaches und kurzfristig einsatzbereites Verfahren, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Schwerin mit. In Nachverhandlungen sollten zudem pauschale Zahlungen ermöglicht werden.