ARCHIV - Ein Linienbus fährt zwischen Stralsund und Reinberg durch eine Allee. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer Kulturgut Land will Alleen sichern und ausbauen Von dpa | 13.06.2022, 13:02 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will sich nach Angaben des Verkehrsministeriums für den Erhalt der Alleen als Kulturgut und Lebensraum stark machen. Dazu habe die Straßenbau- und Verkehrsverwaltung auch ein „Alleensicherungsprogramm“ für den durch den Nordosten verlaufenden Teil der Deutschen Alleenstraße erarbeitet. „Mecklenburg-Vorpommern wird von Tagesgästen, Urlaubern und Anwohnern vor allem durch seine beeindruckenden Natur- und Kulturgüter wahrgenommen. Dazu tragen die einzigartigen Alleen erheblich bei. Wichtig ist, dass dieses wertvolle Kulturgut bestmöglich erhalten bleibt“, sagte Verkehrsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) am Montag bei einem Fachsymposium in Güstrow, auf dem die neuen Strategien vorgestellt wurden.