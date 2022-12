Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Land will Beteiligungen an Unternehmen anders koordinieren Von dpa | 20.12.2022, 14:59 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will den Umgang mit ihren Beteiligungen neu regeln. 71 Beteiligungen an privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen hält das Land aktuell, in 24 Fällen auch die Mehrheit der Anteile. Dazu gehören sowohl Körperschaften wie die Landesforsten, Beteiligungen an Häfen wie in Rostock, Museen, IT-Unternehmen wie die DVZ oder die Funkmasten-Infrastrukturgesellschaft.