Informationstechnik Land will Cybersicherheit durch Zentralisierung stärken Von dpa | 19.05.2022, 15:03 Uhr

Innenminister Christian Pegel (SPD) will die Cybersicherheit des Landes durch eine Zentralisierung der Informationstechnik stärken. Damit sollen vor allem die Computernetze deutlich besser geschützt werden, wie der Politiker am Donnerstag in Schwerin sagte.