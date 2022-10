Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Land will Genehmigungsverfahren für Windkraft zentralisieren Von dpa | 25.10.2022, 16:28 Uhr

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen beschleunigen. „Derzeit dauern Genehmigungsverfahren einfach noch zu lange. Das müssen wir ändern, wenn wir es mit der Energiewende ernst meinen“, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Ministeriums wurde demnach bei der heutigen Kabinettssitzung beraten.