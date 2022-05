ARCHIV - Geldscheine liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Unternehmen Land will mit Mikrodarlehen Gründungen fördern Von dpa | 05.05.2022, 13:20 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will die Gründung von Unternehmen im Land ankurbeln. „Mit dem Mikrodarlehen sollen Existenzgründungen wieder stärker unterstützt werden. Oftmals fehlt es bei den Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen an finanziellen Mitteln bei den Betriebsausgaben oder die Einnahmen reichen am Anfang noch nicht aus“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Die Zuschüsse von bis zu 25 000 Euro sollen Gründungsplanungen - die in der Pandemie auf Eis gelegt wurden - wiederbeleben.