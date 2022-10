Windräder Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Land will stärkere Energie-Kooperation mit Dänemark Von dpa | 11.10.2022, 16:51 Uhr

Nach ihrem zweitägigen Besuch in Kopenhagen hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor allem im Bereich Energie eine stärkere Zusammenarbeit für möglich. „Mecklenburg-Vorpommern unterhält schon seit vielen Jahren Kooperationen mit Dänemark, zum Beispiel in der Wirtschaft und auch in der Wissenschaft“, sagte sie am Dienstag in Schwerin. Sie sei zuversichtlich, dies weiter ausbauen zu können.