Wirtschaftsforum Land will Wirtschaftsbeziehungen zu Finnland ausbauen Von dpa | 28.09.2023, 17:54 Uhr | Update vor 1 Std. Dahlemann Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Mecklenburg-Vorpommern will seine Wirtschaftsbeziehungen mit Finnland ausweiten. Am Donnerstag fand dazu ein deutsch-finnisches Wirtschaftsforum in Rostock statt. Dort wurden sechs Start-ups aus MV ausgewählt, die an einer Reise der Landesregierung und der IHK des Landes zur finnischen Gründer- und Digitalmesse „Slush“ Ende November in Helsinki teilnehmen können, wie Staatskanzleichef Patrick Dahlemann (SPD) mitteilte. Beworben hatten sich demnach 20 Start-ups.