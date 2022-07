Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Schulen Land wirbt weiter um junge Pädagogen: 84 neue Referendare Von dpa | 27.07.2022, 15:47 Uhr

Zum neuen Schuljahr treten 84 angehende Lehrkräfte in den Schuldienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Bildungsministerium mitteilte, wird Ministerin Simone Oldenburg (Linke) die Referendarinnen und Referendare am Donnerstag, gut zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn, bei einer zentralen Feierstunde in Schwerin begrüßen. Das Land bemüht sich seit Jahren, möglichst viele Lehramtsstudierende nach dem ersten Staatsexamen für eine Anstellung im Nordosten zu gewinnen, und bietet dafür inzwischen vier Einstellungstermine an: im Februar, April, August und Oktober.