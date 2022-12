Polizeinotruf 110 Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung Land zieht Ausstattung der Polizei mit Dienst-Smartphones vor Von dpa | 30.12.2022, 10:17 Uhr

Das Innenministerium will die Landespolizei früher als geplant mit modernen Diensthandys ausstatten. Die ursprünglich bis 2026/2027 geplante Ausstattung der rund 3000 operativen Einsatzkräfte werde auf 2023 vorgezogen, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Freitag in Schwerin. Grund seien die positiven Rückmeldungen aus dem Probelauf seit 2020.