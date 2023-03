Klimastiftung Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild up-down up-down Klimastiftung Landes-FDP hält U-Ausschuss im Bundestag für hilfreich Von dpa | 03.03.2023, 12:49 Uhr

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hält eine Untersuchung der Vorgänge rund um die umstrittene Klimaschutzstiftung MV durch den Bundestag für sinnvoll. Ihn interessiere, wie die Unterstützung des Pipeline-Projektes Nord Stream 2 durch die vom Land gegründete Stiftung auf Bundesebene bewertet wurde, sagte FDP-Fraktionschef Réne Domke am Freitag in Schwerin im Vorfeld einer Ausschusssitzung zum Thema im Schweriner Parlament. Dem im Landesparlament eingerichtete Untersuchungsausschuss fehle die Kompetenz, die Handlungen der Bundesministerien zu prüfen.