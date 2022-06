Die „Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ in Güstrow FOTO: Margitta True Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Güstrow Landesbeauftragte Drescher fordert ehrliche Diskussion über DDR-Straßennamen Von Thomas Volgmann | 07.06.2022, 17:15 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es die „Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ in Güstrow und in Bergen auf Rügen, in Parchim die „W.-I.-Lenin-Straße“, in Lübtheen den „Ernst-Thälmann-Platz“. Die Namen scheinen wie aus der Zeit gefallen. Ostalgie oder Macht der Gewohnheit?