ARCHIV - Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Kirche Landesbischof übernimmt Urlaubsvertretung von Darß-Pfarrerin Von dpa | 14.07.2022, 15:51 Uhr

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, wird im Sommer als Prediger auf dem Darß gastieren. Von Mitte bis Ende Juli werde er in Wustrow mit der dortigen Pfarrerin zusammenarbeiten beziehungsweise sie während ihres Urlaubs vertreten, teilte die EKM am Donnerstag mit. Kramer wolle sich um die Gemeindemitglieder und Urlauber kümmern und auch einen Gottesdienst, Gebete und Vorträge halten.