Zuschuss Landesminister erleichtert: EU segnet Fischereiförderung ab Von dpa | 25.11.2022, 14:21 Uhr

Landwirtschaftsminister Till Backhaus zeigt sich nach der Freigabe von EU-Fördermitteln für die Fischerei erleichtert. „Deutschland werden insgesamt 211,8 Millionen Euro an EU-Mitteln aus dem Programm zur Verfügung stehen, davon sind immerhin rund 46,9 Millionen Euro für Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen“, erläuterte der Minister am Freitag in Schwerin. Diese kommen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF).