Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht in der Stadthalle Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck Bundesgartenschau 2025 Landesregierung erhöht Druck auf Rostocks OB Madsen Von dpa | 01.06.2022, 16:58 Uhr

In scharfer Form hat die Landesregierung auf einen Brief von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reagiert. In dem Streit zwischen der Regierung und dem OB geht es um die Bundesgartenschau (Buga), die für 2025 in Rostock geplant ist.