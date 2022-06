ARCHIV - Eine Frau steht in einem Büro. Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration FOTO: Annette Riedl Arbeitsmarkt Landesregierung: Erste Erfolge durch Gleichstellungsgesetz Von dpa | 21.06.2022, 13:39 Uhr

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat erste Fortschritte durch das 2016 beschlossene Landesgleichstellungsgesetz ausgemacht. „Der öffentliche Dienst des Landes sieht sich in der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes als Vorbild und will damit eine Strahlkraft in andere Bereiche des Landes erzielen“, sagte Jacqueline Bernhardt (Linke), Justiz- und Gleichstellungsministerin, am Dienstag in Schwerin. Unter anderem habe sich der Anteil der Frauen in Führungspositionen erhöht und Teilzeitarbeit werde in der Landesverwaltung öfter genutzt, zudem habe das ortsunabhängige Arbeiten zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geführt.