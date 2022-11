Manuela Schwesig Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Gespräche in Brüssel Landesregierung gegen zentrale EU-Fördermittelvergabe Von dpa | 23.11.2022, 12:26 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung verstärkt ihr Engagement in Brüssel weiter. Am kommenden Dienstag und Mittwoch reisen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Europaministerin Bettina Martin (beide SPD) zu Gesprächen an den Sitz der EU-Kommission. Treffen sind unter anderem mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans geplant, wie Martin am Mittwoch in Schwerin ankündigte.