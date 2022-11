Manuela Schwesig Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Gipfel Landesregierung trifft sich mit Kommunalvertretern Von dpa | 21.11.2022, 02:03 Uhr

Die Landesregierung will sich am Montag in Schwerin auf einem Kommunalgipfel mit Vertretern von Städten und Gemeinden austauschen. „In dieser schwierigen Zeit mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges ist die enge Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen von enormer Bedeutung“, hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gesagt. Zu Gast sein wird neben dem Vorsitzenden des Städte- und Gemeindetages, Thomas Beyer, auch der Vorsitzende des Landkreistages, Heiko Kärger. Die Veranstaltung soll um 13.30 Uhr im Haus der kommunalen Selbstverwaltung starten.