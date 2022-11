Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Landesregierung will Bundeshilfen ergänzen Von dpa | 07.11.2022, 15:32 Uhr

Die Regierung Mecklenburg-Vorpommerns will die Landeshilfen für Bürger, Einrichtungen und Unternehmen, die infolge hoher Energiepreise in Not geraten, offenbar kräftig aufstocken. Mit den Mitteln sollten die jetzt beschlossenen Bundeshilfen ergänzt werden, sagte SPD-Fraktionschef Julian Barlen am Montag in Schwerin und kündigte für Dezember einen Nachtragshaushalt dazu an. Eine Summe nannte er nicht. Doch würden die zusätzlich bereitgestellten Mittel deutlich höher liegen, als die bislang für den sogenannten Härtefallfonds des Landes eingeplanten 30 Millionen Euro. „Wir sind dabei, die Kosten zu ermitteln“, sagte Barlen.