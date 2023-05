Rauchen Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Rauchen in MV Landessuchtstelle fordert stärkeren Nichtraucherschutz in MV Von Iris Leithold/dpa | 26.05.2023, 13:54 Uhr

Rauchen in Kneipenräumen erlaubt: Die Geschäftsführerin der Landeskoordinationsstelle für Suchtthemen kritisiert die Zustände in MV. Das will sie ändern.