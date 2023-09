Nordkirchen Landessynode beschließt Gesetz zur Geschlechtervielfalt Von dpa | 30.09.2023, 12:13 Uhr | Update vor 24 Min. Landessynode-Präses Hillmann Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Berücksichtigung der Geschlechtervielfalt ist nun auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Gesetz und soll sich auch sprachlich ausdrücken. Die Landessynode der Nordkirche habe einem entsprechenden Kirchengesetz am Sonnabend in zweiter Lesung zugestimmt, teilte Präses Ulrike Hillmann in Lübeck-Travemünde mit. „Mit diesem Beschluss ist die Anerkennung und Gleichberechtigung aller Geschlechter - weiblich, männlich, divers sowie nicht-binär - in der Nordkirche gesetzlich verankert“, sagte sie.