Pandemie Landesverordnung verlängert: Maskenpflicht im Bus bleibt Von dpa | 19.07.2022, 18:53 Uhr

Im öffentlichen Nahverkehr sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Die Landesregierung verlängerte auf ihrer Sitzung am Dienstag in Schwerin die Corona-Landesverordnung um weitere vier Wochen. Sie gilt nun bis zum 19. August, wie ein Sprecher des Sozialministeriums in Schwerin mitteilte.