Landkreis Rostock Landfriedensbruch: Gruppe greift Duo in Güstrow an Von dpa | 15.05.2023, 07:42 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Güstrow ermittelt die Polizei gegen eine Gruppe von Tatverdächtigen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Nach bisherigen Ermittlungen sollen sich etwa 15 junge Männer mit Besenstielen, Pfefferspray und Kabeln bewaffnet und am Sonntagabend zwei 33 und 34 Jahre alte Männer angegriffen haben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Als eines der Opfer stürzte, sei auf den Mann eingetreten worden.