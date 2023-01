Fortsetzung Dreifachmord-Prozess Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Spendenabend Landgericht hört weitere Zeuge im Dreifachmord-Prozess Von dpa | 06.01.2023, 10:59 Uhr

Im Prozess gegen einen des dreifachen Mordes an seinem Vater, seiner Mutter und seiner Schwester angeklagten 27-Jährigen hat das Landgericht Rostock weitere Zeugen vernommen. Dabei gab einer der Zeugen, der als Finanzberater lange den Hausbau der Familie begleitete, am Freitag Einblicke in das Familienleben. Er beschrieb den Vater als herrisch und bestimmend. Die Familie sei sehr sparsam und sehr bestrebt gewesen, den Kredit so schnell wie möglich abzubezahlen.