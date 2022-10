Nudeln, Würstchen und Ravioli lagern in der Speisekammer von Innenminister Christian Pegel (SPD). Foto: Christian Pegel up-down up-down Vorbereitung auf Blackout Das lagern Christian Pegel und MVs Landräte – Wie sieht Ihre Speisekammer aus? Von Katharina Golze | 25.10.2022, 17:28 Uhr

Dosen-Ravioli, Kerzen, Kurbelradio: Die Politiker in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich auf den Notfall vor. Sie geben Tipps und verraten, was in ihren Speisekammern lagert – und bei Ihnen?