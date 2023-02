Tino Schomann (CDU) Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Kommunen Landrat: „Ich kann zutiefst verstehen, dass Sie sauer sind“ Von dpa | 03.02.2023, 18:49 Uhr

In Grevesmühlen hat die Bürgerversammlung wegen der Proteste gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft im mecklenburgischen 500-Seelen-Dorf Upahl begonnen. „Ich kann Sie zutiefst verstehen, dass Sie sauer sind, dass Sie enttäuscht sind“, sagte CDU-Landrat Tino Schomann zum Auftakt am Freitagabend in der hierfür genutzten Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg. Zuvor hatte Innenminister Christian Pegel (SPD) kurz die Grundlagen des Asylrechts erläutert, auf deren Basis Geflüchtete in die Kreise verteilt werden.