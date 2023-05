Kreistag Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Migration Landrat Schomann enttäuscht von Flüchtlingsgipfel Von dpa | 11.05.2023, 13:10 Uhr

Der Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, Tino Schomann, hat sich unzufrieden über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels zu den Flüchtlingskosten geäußert. „Der Gipfel heute war die Zeit nicht wert, die er stattgefunden hat“, sagte er am Mittwochabend in einer Talkrunde des Infosenders Phoenix. In erster Linie fehle nicht Geld, sondern Ressourcen wie Kita- und Schulplätze sowie Betreuungs-, Wach- und medizinisches Personal.