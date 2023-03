Kreistagssitzung Ludwigslust-Parchim Foto: -/dpa up-down up-down Geflüchtete Landrat verteidigt Asylbewerber-Unterbringung Von dpa | 02.03.2023, 19:55 Uhr

An mehreren Orten in MV sorgen derzeit neue Unterkünfte für jeweils mehrere Hundert Asylbewerber für Unmut. Bei der Kreistagssitzung Ludwigslust-Parchim geht es um 90 Wohnungen, die der Landkreis in der 860-Einwohner-Gemeinde Demen anmietet.