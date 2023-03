Aktion gegen LNG Flüssigerdgas-Terminal vor Rügen Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Ostsee-Küste Landtag befasst sich mit Plänen für LNG-Terminal Von dpa | 24.03.2023, 01:46 Uhr

Die Suche nach einem Standort für ein zweites Terminal für Flüssigerdgas (LNG) an der Ostsee-Küste beschäftigt den Landtag in Schwerin. Zum Abschluss ihrer viertägigen Sitzung wollen die Abgeordneten am Freitag (9.00 Uhr) über das vom Bund vorangetriebene Projekt beraten. Dazu liegen Anträge von AfD und CDU sowie ein Gruppenantrag von SPD, Linke, Grünen und FDP vor.