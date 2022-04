Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) FOTO: Bernd Wüstneck Mecklenburg-vorpommern Landtag beginnt viertägige Sitzung: Regierungserklärung Von dpa | 05.04.2022, 05:14 Uhr | Update vor 9 Min.

Der Landtag in Schwerin kommt in dieser Woche bereits am Dienstag (16.00 Uhr) zusammen. Wegen der Fülle von zu beratenden Gesetzesänderungen und Anträgen wurde die Plenarsitzung auf vier Tage ausgedehnt. Das gab es laut der Parlamentsverwaltung in den vergangenen 15 Jahren erst zwei Mal.