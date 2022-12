Landtagssitzung in Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Sitzung Landtag berät über millionenschweren Nachtragshaushalt Von dpa | 09.12.2022, 01:49 Uhr

Bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr entscheidet der Landtag am Freitag (9.00 Uhr) noch einmal über krisenbedingte Sonderausgaben. Den Abgeordneten liegt ein Nachtragshaushalt für 2023 zur Beschlussfassung vor. Dem Entwurf zufolge will die Landesregierung im kommenden Jahr 508 Millionen Euro zusätzlich in die Hand nehmen, um die Folgen der Energiekrise zu dämpfen und die Abhängigkeit von Gasimporten zu verringern.