Landtag erinnert an sowjetischen Präsidenten Gorbatschow Von dpa | 07.09.2022, 10:37 Uhr

Mit einer Schweigeminute hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch des gestorbenen sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow gedacht. „Wir trauern um einen großen Politiker und Versöhner“, sagte Landtagspräsidentin Birgit Hesse zu Beginn der Sitzung. Europa und Deutschland hätten ihm viel zu verdanken, ohne ihn hätte es die deutsche Einheit nicht gegeben. Hesse erinnerte an den Besuch Gorbatschows 1998 in Neubrandenburg.