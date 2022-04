Manuela Schwesig auf einer Pressekonferenz. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Gedenkstunde Landtag gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus Von dpa | 27.04.2022, 19:30 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch in Schwerin mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Die Veranstaltung sollte ursprünglich im Januar stattfinden, musste coronabedingt jedoch verschoben werden. Nun wurde sie am Vorabend des israelischen Nationalfeiertages „Jom haScho'a“ nachgeholt.