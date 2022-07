Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Landtag Landtag: Jeder Dritte kann nach Grundschule nicht schwimmen Von dpa | 01.07.2022, 03:52 Uhr

Kein Schwimmbad, kein Bus, kein Schwimmlehrer: Zu oft scheitert der Schwimmunterricht in Grundschulen im Nordosten an einem dieser Gründe. Jetzt soll ein zwischen Bildungsministerium und Opposition abgestimmtes Konzept Abhilfe bringen. Es soll am Freitag (9.00 Uhr) im Landtag besprochen werden. Dazu liegt ein Antrag aller Fraktionen außer der AfD vor, die an den Gesprächen nicht beteiligt war.