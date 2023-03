Landtag MV Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Politik Landtag macht Weg frei für mehr Fachkräfte in den Kitas Von dpa | 22.03.2023, 13:13 Uhr

Der Landtag hat den Weg für mehr Fachpersonal in den Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern frei gemacht. Das Parlament änderte am Mittwoch dazu mehrheitlich das Kindertagesförderungsgesetz. Damit könnten zusätzlich 260 Mitarbeiter eingestellt werden, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).