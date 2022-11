Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Gedenken zum 9. November Landtag MV erinnert an Pogromnacht, Revolution und Mauerfall Von dpa | 09.11.2022, 10:38 Uhr

Der Landtag in Schwerin hat am Mittwoch in einer Feierstunde der Opfer der nationalsozialistischen Pogrome gegen die Juden von 1938 gedacht. Zugleich wurden die Revolution von 1918 und der Mauerfall 1989 gewürdigt.