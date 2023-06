Landtag Schleswig-Holstein Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Schwerin Landtag öffnet seine Türen: Tausende Besucher erwartet Von dpa | 25.06.2023, 02:48 Uhr

Der Landtag in Schwerin öffnet am Sonntag (10.00 Uhr) wieder seine Türen. Ohne die sonst übliche Anmeldung und ohne Beschränkung der Gruppengrößen können Interessierte die ausgedehnten Räumlichkeiten des Parlaments in Augenschein nehmen und Fragen an ihre Volksvertreter richten. Seit 1990 ist das imposante Schloss am Schweriner See Sitz des Landtags. Der Tag der offenen Tür ist traditionell eingebettet in das mehrtägige historische Schlossfest.