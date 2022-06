Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Internationaler Frauentag Landtag soll 8. März als neuen Feiertag beschließen Von dpa | 28.06.2022, 01:35 Uhr

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern soll am Dienstag (14.30 Uhr) den 8. März als zusätzlichen gesetzlichen Feiertag in dem Bundesland beschließen. Von 2023 an soll dann der Internationale Frauentag arbeitsfrei sein - so wie schon seit 2019 in Berlin.